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Мария не пустила Свитолину во 2-й круг Уимблдона

Мария не пустила Свитолину во 2-й круг Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти во второй круг Уимблдона. В своём стартовом матче 5-я ракетка соревнований Свитолина в трёх сетах уступила немке Татьяне Марии со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 1:6. Матч продолжался 2 часа 9 минут. Свитолина один раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Марии 6 эйсов, 4 ошибки на подаче и 6 брейков.

Во второй круг вышли также чешка Люси Шафаржова, победившая украинку Катерину Бондаренко со счётом 6:4, 6:4, и немка Юлия Гёргес (13), взявшая верх над Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико — 6:4, 7:6 (9:7).

Уимблдон (ж) 2018. 1-й круг
02 июля 2018 года, понедельник. 21:00 МСК
Элина
Свитолина
Татьяна
Мария
6:7 6:4 1:6
Уимблдон (ж) 2018. 1-й круг
02 июля 2018 года, понедельник. 21:00 МСК
Катерина
Бондаренко
Люси
Шафаржова
4:6 4:6
Уимблдон (ж) 2018. 1-й круг
02 июля 2018 года, понедельник. 20:50 МСК
Юлия
Гёргес
Моника
Пуиг
6:4 7:6
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