Кар. Плишкова: я смогла найти свой ритм в третьем сете и заиграла лучше

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на Уимблдоне под седьмым номером, прокомментировала свою победу в первом круге над британкой Хэрриет Дарт со счётом 7:6 (7:2), 2:6, 6:1.

«Я знала, что Хэрриет может хорошо играть на траве, потому что у неё быстрые удары и она посылает мяч довольно низко. Я не показала своей лучшей игры. В частности, я не очень хорошо подавала. Но я смогла найти свой ритм в третьем сете и заиграла лучше. В итоге сумела победить 6:1. Может, если бы я лучше играла в начале матча, то всё сложилось бы иначе.

Погода здесь меня пока радует. Условия для игры достаточно быстрые, мячи просто летают. Игры только начались, поэтому корты в отличном состоянии. План игры на всех покрытиях у меня одинаковый. Отличие только в том, что на траве я чаще использую резаные удары. В остальном же план у меня один", — цитирует Плишкову официальный сайт тура.

Кар. Плишкова в трёх сетах победила Дарт в первом круге Уимблдона

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