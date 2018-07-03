Дарт: я расстроена поражением, но могу найти немало позитивных моментов

Британка Хэрриет Дарт прокомментировала своё поражение от чешки Каролины Плишковой в первом круге Уимблдона со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 1:6.

«Думаю, я сыграла достаточно хорошо. Я впервые выступила в одиночном разряде в основной сетке Уимблдона. Конечно, я расстроена поражением, но могу найти немало позитивных моментов. Это новый опыт для меня. Я стараюсь использовать каждую возможность. Думаю, я неплохо справилась с ситуацией.

В третьем сете Каролина начала выполнять удары очень свободно. Она здорово подавала на брейк-пойнтах, так что шансов у меня почти не было. В третьей партии соперница определённо прибавила. Я уже не могла оказывать давление на неё", — цитирует Дарт официальный сайт тура.

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