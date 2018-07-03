С. Уильямс: я не выхожу на корт с настроем лишь хорошо сыграть. Это была бы не я

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала свою победу над голландкой Аранчей Рус в первом круге Уимблдона со счётом 7:5, 6:3.

«Больше всего я старалась сохранять спокойствие. Я очень хотела сыграть хорошо. Иногда такое желание работает против тебя. Я чувствовала, что моё стремление победить бьёт через край. Я делала слишком много ненужных вещей. Ближе к концу матча я смогла успокоиться и просто выполняла свои удары. Это принесло результат.

Приятно вернуться на Уимблдон. Я пару лет не играла на траве. Ощущения не такие, как раньше, поэтому я стараюсь найти свою игру сейчас.

После рождения ребёнка я не так много играла в теннис и давно не выступала при таком ветре. Пока я к этому не привыкла. На корте было очень ветрено. Мне было сложно адаптироваться. Раньше я бы это приняла как должное, но пока я лишь стараюсь вернуть прежние ощущения и привыкнуть к разным условиям. Я не могу быть довольна игрой, но рада, что смогла победить. В будущем я смогу сыграть лучше.

Аранча сегодня играла невероятно. Я никогда не видела, чтобы она действовала так. Мне нужно было готовиться ко всему. Я очень рада, что пробилась дальше, хотя и не показала своей лучшей игры. Я двигаюсь вперёд матч за матчем и рано или поздно выйду на пик формы.



Сейчас мне очень хочется выступать успешно и побеждать. У меня огромные ожидания от себя самой. Я ожидаю от себя побед и не выхожу на корт с настроем лишь сыграть хорошо. Это была бы не я. Я хочу побеждать уверенно. Иногда я оказываю слишком большое давление на себя. Я всё ещё пытаюсь найти необходимый баланс", — цитирует Уильямс официальный сайт турнира.

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