Азаренко — о включении Серены в посев: правила должны быть одинаковыми для всех

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала решение организаторов Уимблдона предоставить американке Серене Уильямс 25-й номер посева, несмотря на её положение в рейтинге. Обе теннисистки вернулись к выступлениям, став мамами, однако Виктории на прошлогоднем Уимблдоне место в посеве предоставлено не было.

«Всё очень просто. В прошлом году меня в посев не включили, а в этот раз Серена попала в посев. Думаю, начат важный разговор. Эта тема привела ко множеству встреч, на которых обсуждались правила и то, как мы можем стать лидером в спорте, ведя лучшую политику по отношению к спортсменкам, ставших мамами. Эта тема всё ещё обсуждается.

Пару дней назад у нас было большое собрание. Я чувствую, что мы двигаемся в правильном направлении. Чувствую, что наши голоса, как и мнение совета игроков, учитываются. Мы стараемся внедрить вещи, которые очень важны для игроков.



Но самое главное, как мне кажется, — правила должны быть одинаковыми для всех. Пока что к окончательному решению мы не пришли, но это случится. Я горжусь тем, что мы всё это обсуждаем", — цитирует Азаренко WTA Insider.

С. Уильямс: я не думала, что попаду в посев на Уимблдоне

1-й день Уимблдона. Федерер разгромил Лайовича, Медведев — Чорича. Как это было В 1-й день Уимблдона выиграли Федерер, Азаренко, Возняцки, Макарова, Медведев, сошли с дистанции Донской, Стивенс, Чорич.