Кузнецова впервые с 2002 года покинет топ-100 рейтинга WTA

Российская теннисистка Светлана Кузнецова, проигравшая в первом круге Уимблдона представительнице Чехии Барборе Стрыцовой, со счётом 6:7 (6:8), 5:7, 9 июля покинет первую сотню рейтинга WTA, сообщает официальный сайт тура. Двукратная победительница турниров «Большого шлема» находилась в топ-100 на протяжении 831 недели подряд — с 12 августа 2002 года.

33-летняя уроженка Санкт-Петербурга с 2016 года не выиграла ни одного турнира WTA в одиночном разряде.

Следующей соперницей Стрыцовой на Уимблдоне будет украинка Леся Цуренко.

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