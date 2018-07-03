Кузнецова впервые с 2002 года покинет топ-100 рейтинга WTA

Российская теннисистка Светлана Кузнецова, проигравшая в первом круге Уимблдона представительнице Чехии Барборе Стрыцовой, со счётом 6:7 (6:8), 5:7, 9 июля покинет первую сотню рейтинга WTA, сообщает официальный сайт тура. Двукратная победительница турниров «Большого шлема» находилась в топ-100 на протяжении 831 недели подряд — с 12 августа 2002 года.
33-летняя уроженка Санкт-Петербурга с 2016 года не выиграла ни одного турнира WTA в одиночном разряде.
Следующей соперницей Стрыцовой на Уимблдоне будет украинка Леся Цуренко.
1-й день Уимблдона. Федерер разгромил Лайовича, Медведев — Чорича. Как это было
В 1-й день Уимблдона выиграли Федерер, Азаренко, Возняцки, Макарова, Медведев, сошли с дистанции Донской, Стивенс, Чорич.
10 причин следить за Уимблдоном
Шарапова получила хорошую сетку, Федерер борется за девятый титул, Серену вне рейтинга пустили в посев и другие интриги Уимблдона.