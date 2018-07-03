Суон: я очень нервничала, меня трясло, но на моей игре это не сказалось

Британская теннисистка Кэйти Суон поделилась впечатлениями от победы над румынкой Ириной Бегу в первом круге Уимблдона со счётом 6:2, 6:2.

«Я точно не скажу, что вообще не нервничала. Я очень сильно переживала, меня трясло. Но, думаю, это не сказалось на моей игре. Я так рада, что смогла одержать победу. В последние несколько недель я смогла убедиться в том, что могу противостоять топ-теннисисткам. Я вышла на игру именно с таким настроем. Думаю, именно поэтому я и смогла победить», — приводит слова Суон официальный сайт турнира.

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