Вавринка: выходя на корт, я не думал, что смогу выиграть у Димитрова

Швейцарец Стэн Вавринка поделился впечатлениями от победы в первом круге Уимблдона над шестой ракеткой турнира представителем Болгарии Григором Димитровым – 1:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:4.



«Думаю, я не играл настолько плохо в первой партии, насколько об этом говорит счёт. Когда выходил сегодня на корт, у меня не было мысли «Я собираюсь выиграть», тем не менее у меня была готовность бороться за каждый мяч изо всех сил. Последние три недели я отлично тренировался и могу сказать, что моё физическое состояние сейчас находится на очень высоком уровне», – цитирует Вавринку официальный сайт ATP.



Следующим соперником Вавринки на соревнованиях станет итальянец Томас Фаббьяно.

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