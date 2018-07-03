Иснер: верю, что в 33 года демонстрирую свой лучший теннис

Американский теннисист Джон Иснер поделился впечатлениями от победы над немцем Янником Маденом в первом круге Уимблдона со счётом 6:2, 7:6 (7:4), 7:5.

«Думаю, я мог выиграть и увереннее. Но в целом я сумел одержать победу в трёх сетах, хотя до этого турнира не провёл ни одного матча на траве. На тренировках я выполнял отличные удары и всё делал правильно, но это не значит, что так было бы и в игре. Я понимал, что мне придётся нелегко.

На травяных кортах я получаю дополнительное преимущество на подаче. Мои подачи кажутся мощнее, и мяч летит, словно после выстрела. Игрокам с сильной подачей всегда подходило травяное покрытие. В том числе и мне.

Я верю в то, что в 33 года демонстрирую свой лучший теннис. Думаю, завоевание титула в Майами стало показательным моментом. Пока я здоров, силён и полон желания играть, я могу выступать успешно. Если ничего не получится в этом году, я вернусь в следующем и попробую ещё раз", — цитирует Иснера официальный сайт тура.

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