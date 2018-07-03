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Федерер: в предыдущих матчах с Лайовичем я заметно хуже работал ногами

Федерер: в предыдущих матчах с Лайовичем я заметно хуже работал ногами
Теннис / Уимблдон 2018

Швейцарец Роджер Федерер (1) поделился впечатлениями от победы в первом круге Уимблдона над сербским теннисистом Душаном Лайовичем – 6:1, 6:3, 6:4.

«Я очень счастлив. С самого начала матча я чувствовал себя хорошо, и это особенно приятно. В очередной раз я почувствовал себя здесь как дома. Ранние брейки в каждой из партий очень помогли мне – в таких случаях ты всегда немного расслабляешься и получаешь от игры больше удовольствия. Я посмотрел наши предыдущие встречи с Лайовичем – тогда я заметно хуже работал ногами», – цитирует Федерера официальный сайт ATP.

Следующим соперником первой ракетки соревнований станет словацкий теннисист Лукаш Лацко.

Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
02 июля 2018 года, понедельник. 15:10 МСК
Роджер
Федерер
Душан
Лайович
6:1 6:3 6:4
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