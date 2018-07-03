Федерер: в предыдущих матчах с Лайовичем я заметно хуже работал ногами

Швейцарец Роджер Федерер (1) поделился впечатлениями от победы в первом круге Уимблдона над сербским теннисистом Душаном Лайовичем – 6:1, 6:3, 6:4.



«Я очень счастлив. С самого начала матча я чувствовал себя хорошо, и это особенно приятно. В очередной раз я почувствовал себя здесь как дома. Ранние брейки в каждой из партий очень помогли мне – в таких случаях ты всегда немного расслабляешься и получаешь от игры больше удовольствия. Я посмотрел наши предыдущие встречи с Лайовичем – тогда я заметно хуже работал ногами», – цитирует Федерера официальный сайт ATP.



Следующим соперником первой ракетки соревнований станет словацкий теннисист Лукаш Лацко.

10 причин следить за Уимблдоном Шарапова получила хорошую сетку, Федерер борется за девятый титул, Серену вне рейтинга пустили в посев и другие интриги Уимблдона.