Куэрри: на траве я могу заработать больше лёгких очков

Американский теннисист Сэм Куэрри, обыгравший в первом круге Уимблдона австралийца Джордана Томпсона со счётом 6:2, 6:4, 6:3, рассказал о преимуществах, которые получает на своей подаче.

«По какой-то причине, не знаю, видно это или нет, но на траве я подаю лучше. Может быть, на второй подаче я стараюсь больше направлять мяч в тело, потому что мяч здесь немного заносит по сравнению с другими покрытиями. Но в стратегическом плане я стараюсь подавать не особо разнообразно.

Если проходит моя первая подача на траве, то сопернику трудно её просчитать и вернуть мяч на мою половину. Это ключевое отличие. Я могу заработать больше лёгких очков, и не обязательно за счёт эйсов. Просто соперникам сложно принять мяч", — цитирует Куэрри официальный сайт тура.

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