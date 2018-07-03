Медведев: свой первый автограф дал ещё на юниорском «Большом шлеме»

67-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев принял участие в блиц-опросе от официального сайта ATP.



– Ваш первый тренер и важнейший урок, который он преподал?



– Моим первым тренером была Екатерина Крюкова, и она была потрясающей. Она постоянно заставляла меня бороться до самого конца.



– Когда вас впервые узнали?



– Это было ещё на юниорском уровне. Даже когда ты ещё ребёнок, но уже играешь на «Больших шлемах», к тебе могут подойти и взять автограф.



— Ваше первое путешествие за границу?



– Когда мне было четыре или пять лет, мы с родителями поехали в Финляндию. Мы часто отправлялись туда на праздники, потому что жили недалеко от границы. Помню, тогда я выиграл много денег на развлекательных машинах.



– Первый концерт, который вы посетили?



– Это было выступление 50 Cent в Москве. Мне было 12 лет, и тогда все в России слушали его.



– Первая покупка, которую вы позволили себе с призовых за турнир?



– Когда я только попал в топ-100 рейтинга, я играл на челленджере в Братиславе. Я отправился в Австрию и купил себе различную одежду.



– Первый автограф, который вы попросили?



– Когда я был ребёнком, нас тренировала женщина, которая также тренировалась с Верой Звонарёвой. Однажды Вера приехала к нам на мастер-класс, и я получил её автограф на мяче.



– Когда вы впервые летали первым классом?



– Когда мне было восемь лет, мы всей семьёй отправились в Хорватию на праздники. Не знаю, почему, но мой отец решил потратиться, и мы все полетели первым классом.



– Ваш первый домашний питомец?



– У меня никогда не было домашнего животного, но им определённо станет собака.



В матче первого круга Уимблдона Даниил Медведев в трёх партиях обыграл 16-ю ракетку турнира хорвата Борну Чорича. Следующим соперником россиянина станет испанский теннисист Гильермо Гарсия-Лопес.

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