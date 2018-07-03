Победы Возняцки и сестёр Уильямс — в обзоре первого круга Уимблдона

Вторая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки вышла во второй круг Уимблдона, в двух партиях обыграв представительницу США Варвару Лепченко со счётом 6:0, 6:3.
23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс стартовала с победы над голландкой Аранчей Рус со счётом 7:5, 6:3.
Бывшая первая ракетка мира американка Винус Уильямс в первом раунде соревнований сломила сопротивление представительницы Швеции Юханны Ларссон — 6:7 (3:7), 6:2, 6:1.
Видеообзор поединков первого круга Уимблдона доступен на «Чемпионате».
1-й день Уимблдона. Федерер разгромил Лайовича, Медведев — Чорича. Как это было
В 1-й день Уимблдона выиграли Федерер, Азаренко, Возняцки, Макарова, Медведев, сошли с дистанции Донской, Стивенс, Чорич.
10 причин следить за Уимблдоном
Шарапова получила хорошую сетку, Федерер борется за девятый титул, Серену вне рейтинга пустили в посев и другие интриги Уимблдона.