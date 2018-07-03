Бедене: я большой фанат Гарри Кейна

Словенский теннисист Аляж Бедене, ранее выступавший за Великобританию, признался, что его вдохновляет нападающий футбольной сборной Англии Гарри Кейн. В первом круге Уимблдона Аляж одолел британца Кэмерона Норри со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 6:4.

«В одном из моментов судья не зафиксировал аута, а это было важное очко. Такое случилось уже в третий или четвёртый раз, но я оставался спокоен. Я подумал о Гарри Кейне, который также сохраняет концентрацию вне зависимости от решений судьи. Я большой фанат Кейна. Он всегда делает то, что считает лучшим, не спорит с судьями, принимает ошибки. Я смотрел игру с Тунисом. В одном из моментов на нём сфолили, но он остался непоколебим. Я бы взбесился, потому что это был важный момент. Он же был спокоен», — цитирует Бедене Sky Sports.

Шарапова выходит на сцену. Матчи 2-го дня Уимблдона Первые ракетки мира Надаль и Халеп, чемпионка Мугуруса, россияне Шарапова, Касаткина, Хачанов, Павлюченкова, Звонарёва сыграют во вторник.