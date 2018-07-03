Чилич: Кирьос может выиграть Уимблдон

Хорват Марин Чилич оценил перспективы австралийца Ника Кирьоса на Уимблдоне.



«С его подачей и игровым стилем Кирьос является одним из тех, кто может выиграть у абсолютно любого соперника. Определённо у него есть большие шансы добраться до поздних стадий Уимблдона, а возможно, и выиграть турнир. Думаю, он и сам осознаёт это», – заявил Чилич в интервью Sport360.



Соперником 21-летнего Кирьоса по первому кругу травяного мэйджора станет представитель Узбекистана Денис Истомин. Австралийский теннисист посеян на соревнованиях под 15-м номером.