Федерер: наше противостояние с Надалем похоже на соперничество Роналду и Месси

Швейцарец Роджер Федерер высказался по поводу его продолжающегося противостояния с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Очевидно, наше противостояние с Надалем похоже на соперничество Роналду и Месси. Их противостояние, как и наше, очень давнее. Как и мы с Рафой, Криштиану и Лионель сильно отличаются, но при этом имеют много общего. Да, наверняка эти две пары очень похожи.



При этом стоит признаться, что и Роналду, и Месси зависимы от команды и их личная форма не так существенно влияет на результат, в отличие от ситуации в теннисе», – цитирует 37-летнего Федерера Tennis World USA.

Надаль обошёл Федерера по количеству титулов, завоёванных к 32 годам