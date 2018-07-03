Федерер: мы с Рафой ещё вспомним финал Уимблдона-2008, сидя в креслах-качалках

Швейцарец Роджер Федерер рассказал, какое влияние оказало на него поражение от испанца Рафаэля Надаля в финале Уимблдона-2008.

«Думаю, то поражение было одним из самых тяжёлых в моей карьере, в этом нет сомнений. Я был так близок к тому, чтобы выиграть турнир в шестой раз подряд. Это был прекрасный матч по многим причинам. После того поражения я стал более человечным. Думаю, мы с Рафой ещё вспомним тот матч, когда станем старше и будем сидеть в креслах-качалках. Я уверен, что извлёк урок из того проигрыша. В основном позитив, хотя тогда мне было очень тяжело», — цитирует Федерера Tennis World USA.

Шарапова выходит на сцену. Матчи 2-го дня Уимблдона Первые ракетки мира Надаль и Халеп, чемпионка Мугуруса, россияне Шарапова, Касаткина, Хачанов, Павлюченкова, Звонарёва сыграют во вторник.