Барти стартовала на Уимблдоне с победы над Фёгель

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на Уимблдоне под 17-м номером, вышла во второй круг, в двух партиях обыграв представительницу Швейцарии Стефани Фёгель со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут. Эшли 7 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в третий круг соревнований Барти поспорит с победительницей поединка Габриэлла Тейлор (Великобритания, WC) — Эжени Бушар (Канада, Q).

Шарапова выходит на сцену. Матчи 2-го дня Уимблдона Первые ракетки мира Надаль и Халеп, чемпионка Мугуруса, россияне Шарапова, Касаткина, Хачанов, Павлюченкова, Звонарёва сыграют во вторник.