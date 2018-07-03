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Джумхур и Ф. Лопес вышли во второй круг Уимблдона, Карреньо-Буста выбыл

Джумхур и Ф. Лопес вышли во второй круг Уимблдона, Карреньо-Буста выбыл
Теннис / Уимблдон 2018

Боснийский теннисист Дамир Джумхур, посеянный на Уимблдоне под 27-м номером, вышел во второй круг, обыграв немца Максимильяна Мартерера со счётом 6:3, 6:2, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 34 минуты. Дамир 5 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 8 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в третий круг Джумхур поспорит с победителем матча Эрнест Гулбис (Латвия, Q) — Джей Кларк (Великобритания, WC).

Уимблдон. Мужчины. Первый круг
Фелисьяно Лопес (Испания) — Федерико Дельбонис (Аргентина) — 6:3, 6:4, 6:2.
Раду Албот (Молдавия) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 20) — 3:6, 6:0, 6:7 (5:7), 6:2, 6:1.

Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
03 июля 2018 года, вторник. 13:35 МСК
Дамир
Джумхур
Максимильян
Мартерер
6:3 6:2 6:4
Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
03 июля 2018 года, вторник. 13:35 МСК
Фелисьяно
Лопес
Федерико
Дельбонис
6:3 6:4 6:2
Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
03 июля 2018 года, вторник. 15:10 МСК
Раду
Албот
Пабло
Карреньо-Буста
3:6 6:0 6:7 6:2 6:1
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