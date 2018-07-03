3 июля состоится матч первого круга Уимблдона, в котором сыграют представительница Германии Анжелика Кербер, посеянная под 11-м номером, и россиянка Вера Звонарёва (Q). Начало поединка запланировано на 15:50 по московскому времени. Ранее соперницы друг с другом не встречались.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Кербер — Звонарёва на Уимблдоне.
Победительница этого поединка за выход в третий круг соревнований поспорит с американкой Клэр Лю (Q).
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