Павлюченкова в трёх сетах проиграла Се Шувэй в первом круге Уимблдона

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, посеянная на Уимблдоне под 30-м номером, не смогла пробиться во второй круг, проиграв представительнице Китайского Тайбэя Се Шувэй со счётом 4:6, 6:4, 3:6. Продолжительность поединка составила 2 часа 7 минут. Анастасия трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 5 брейков.

За выход в третий круг Се Шувэй поспорит с испанкой Ларой Арруабарреной, которая одолела румынку Ану Бондан со счётом 6:1, 3:6, 8:6.

Уимблдон. Женщины. Первый круг

Клэр Лю (США, Q) — Ана Конюх (Хорватия) — 6:2, 6:7 (2:7), 6:3.

Вера Лапко (Беларусь) — Кристина Макхэйл (США) — 5:7, 7:5, 7:5.

Шарапова выходит на сцену. Матчи 2-го дня Уимблдона Первые ракетки мира Надаль и Халеп, чемпионка Мугуруса, россияне Шарапова, Касаткина, Хачанов, Павлюченкова, Звонарёва сыграют во вторник.