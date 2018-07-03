Медведев: надеюсь, сборная России победит хорватов, как и я Чорича, 3:0

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу в первом круге Уимблдона над хорватом Борной Чоричей со счётом 7:6 (8:6), 6:2, 6:2 и поделился впечатлениями от выхода футбольной сборной России в четвертьфинал чемпионата мира.

«Сначала я подумал, что не повезло с сеткой. Тут в любом случае не повезло, так как были варианты лучше. В последние два-три месяца у меня не получалось хорошо выступать, но я собрался, показал, что умею. Победители турнира в Галле редко проигрывают в первом круге Уимблдона. Рад сотворить такую маленькую сенсацию.

Я обожаю футбол. На Уимблдоне чуть ли не все русские смотрели матч. Игра была сумасшедшей. Выбить Испанию — это, конечно, что-то. Надеюсь, что сборная, так же как я, победит хорватов 3:0.

Я поставил на итоговую победу Бразилии, но почему бы России не выиграть чемпионат мира?" — сказал Медведев.

Видео доступно на «Чемпионате».

Шарапова выходит на сцену. Матчи 2-го дня Уимблдона Первые ракетки мира Надаль и Халеп, чемпионка Мугуруса, россияне Шарапова, Касаткина, Хачанов, Павлюченкова, Звонарёва сыграют во вторник.