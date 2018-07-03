Нисикори и Веселы пробились во второй круг Уимблдона

Японский теннисист Кей Нисикори, посеянный на Уимблдоне под 24-м номером, вышел во второй круг, в четырёх партиях обыграв представителя США Кристиана Харрисона (Q) со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (7:3), 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 37 минут. Уроженец Симанэ 8 раз подал навылет, совершил 7 двойных ошибок и реализовал 6 из 16 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в третий круг Нисикори поспорит с представителем Австралии Бернардом Томичем (LL).

Уимблдон. Мужчины. Первый круг

Иржи Веселы (Чехия) — Флориан Майер (Германия) — 7:6 (7:3), 6:4, 4:6, 6:1.



Шарапова выходит на сцену. Матчи 2-го дня Уимблдона Первые ракетки мира Надаль и Халеп, чемпионка Мугуруса, россияне Шарапова, Касаткина, Хачанов, Павлюченкова, Звонарёва сыграют во вторник.