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Нисикори и Веселы пробились во второй круг Уимблдона

Нисикори и Веселы пробились во второй круг Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Японский теннисист Кей Нисикори, посеянный на Уимблдоне под 24-м номером, вышел во второй круг, в четырёх партиях обыграв представителя США Кристиана Харрисона (Q) со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (7:3), 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 37 минут. Уроженец Симанэ 8 раз подал навылет, совершил 7 двойных ошибок и реализовал 6 из 16 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в третий круг Нисикори поспорит с представителем Австралии Бернардом Томичем (LL).

Уимблдон. Мужчины. Первый круг
Иржи Веселы (Чехия) — Флориан Майер (Германия) — 7:6 (7:3), 6:4, 4:6, 6:1.

Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
03 июля 2018 года, вторник. 13:35 МСК
Кристиан
Харрисон
Кей
Нисикори
2:6 6:4 6:7 2:6
Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
03 июля 2018 года, вторник. 13:35 МСК
Иржи
Веселы
Флориан
Майер
7:6 6:4 4:6 6:1
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