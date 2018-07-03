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Мугуруса начала защиту титула на Уимблдоне с победы над Броэди

Мугуруса начала защиту титула на Уимблдоне с победы над Броэди
Теннис / Уимблдон 2018

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, посеянная на Уимблдоне под третьим номером, вышла во второй круг, в двух партиях обыграв представительницу Великобритании Наоми Броэди (WC) со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность поединка составила 1 час 28 минут. Действующая чемпионка 1 раз подала навылет и реализовала 3 из 11 брейк-пойнов. На счету её соперницы 5 эйсов, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в третий круг Мугуруса поспорит с победительницей матча Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) — Полона Херцог (Словения).

Уимблдон. Женщины. Первый круг
Анетт Контавейт (Эстония, 28) — Дениса Аллертова (Чехия) — 6:2, 6:2.

Уимблдон (ж) 2018. 1-й круг
03 июля 2018 года, вторник. 15:10 МСК
Гарбинье
Мугуруса
Наоми
Броэди
6:2 7:5
Уимблдон (ж) 2018. 1-й круг
03 июля 2018 года, вторник. 15:40 МСК
Дениса
Аллертова
Анетт
Контавейт
2:6 2:6
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