Мугуруса начала защиту титула на Уимблдоне с победы над Броэди

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, посеянная на Уимблдоне под третьим номером, вышла во второй круг, в двух партиях обыграв представительницу Великобритании Наоми Броэди (WC) со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность поединка составила 1 час 28 минут. Действующая чемпионка 1 раз подала навылет и реализовала 3 из 11 брейк-пойнов. На счету её соперницы 5 эйсов, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в третий круг Мугуруса поспорит с победительницей матча Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) — Полона Херцог (Словения).

Уимблдон. Женщины. Первый круг

Анетт Контавейт (Эстония, 28) — Дениса Аллертова (Чехия) — 6:2, 6:2.

Шарапова выходит на сцену. Матчи 2-го дня Уимблдона Первые ракетки мира Надаль и Халеп, чемпионка Мугуруса, россияне Шарапова, Касаткина, Хачанов, Павлюченкова, Звонарёва сыграют во вторник.