А. Зверев уверенно преодолел барьер стартового круга на Уимблдоне

Немец Александр Зверев (4) в первом круге Уимблдона переиграл австралийца Джеймса Дакворта со счётом 7:5, 6:2, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 30 минут. 21-летний уроженец Гамбурга, занимающий третье место в рейтинге АТР, исполнил 9 эйсов, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 6 брейк-пойнтов из 10, не позволил оппоненту создать ни одного брейк-пойнта. Дакворт 8 раз подал навылет при 4 двойных.
Следующим соперником Зверева станет либо американец Тейлор Фритц, либо итальянец Лоренцо Сонего (LL). Зверев проведёт матч второго круга в четверг, 5 июля, а его оппонент определится сегодня, 3 июля.
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