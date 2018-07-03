А. Зверев уверенно преодолел барьер стартового круга на Уимблдоне

Немец Александр Зверев (4) в первом круге Уимблдона переиграл австралийца Джеймса Дакворта со счётом 7:5, 6:2, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 30 минут. 21-летний уроженец Гамбурга, занимающий третье место в рейтинге АТР, исполнил 9 эйсов, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 6 брейк-пойнтов из 10, не позволил оппоненту создать ни одного брейк-пойнта. Дакворт 8 раз подал навылет при 4 двойных.

Следующим соперником Зверева станет либо американец Тейлор Фритц, либо итальянец Лоренцо Сонего (LL). Зверев проведёт матч второго круга в четверг, 5 июля, а его оппонент определится сегодня, 3 июля.

Шарапова выходит на сцену. Матчи 2-го дня Уимблдона Первые ракетки мира Надаль и Халеп, чемпионка Мугуруса, россияне Шарапова, Касаткина, Хачанов, Павлюченкова, Звонарёва сыграют во вторник.