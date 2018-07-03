Тиафо не пустил Вердаско во второй круг Уимблдона, отыграв 13 брейк-пойнтов

Американец Фрэнсис Тиафо в первом круге Уимблдона победил испанца Фернандо Вердаско (30) со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:5), 3:6, 6:3. Поединок продолжался 2 часа 41 минуту. 20-летний представитель США, занимающий 52-е место в рейтинге АТР, 10 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки, реализовал 2 брейк-пойнта из 4 и проиграл 2 гейма на своей подаче. Отметим, что американец при этом отыграл 13 брейк-пойнтов. Во втором круге Тиафо сыграет либо с французом Жюльеном Беннето, либо с венгром Мартоном Фучовичем.

В ещё одной встрече первого круга француз Стефан Робер (Q) взял верх над испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом — 7:6, 6:2, 6:1.