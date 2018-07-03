Надаль легко победил Селу в первом круге Уимблдона

Испанец Рафаэль Надаль (2) в своём стартовом матче на Уимблдоне-2018 уверенно переиграл израильтянина Дуди Селу со счётом 6:3, 6:3, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 50 минут. 32-летний уроженец Манакора, возглавляющий рейтинг АТР, трижды подал навылет, допустил 4 двойные ошибки, реализовал 6 брейк-пойнтов из 14 и проиграл 1 гейм на своей подаче. Дуди совершил 5 эйсов при 4 двойных.

Во втором круге Надаль встретится либо с канадцем Вашеком Поспишилом, либо с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным. Этот поединок проходит сегодня, 3 июля, а матч второго раунда запланирован на четверг, 5 июля.