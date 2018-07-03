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Тим снялся с Уимблдона в третьем сете матча с Багдатисом

Тим снялся с Уимблдона в третьем сете матча с Багдатисом
Теннис / Уимблдон 2018

Австриец Доминик Тим (7) не смог доиграть матч первого круга Уимблдона с киприотом Маркосом Багдатисом. 23-летний уроженец Винер-Нойштедта, занимающий седьмое место в рейтинге АТР, отказался от продолжения борьбы, уступая 4:6, 5:7, 0:2 и 30:40. Теннисисты к этому моменту находились на корте 1 час 37 минут. Причиной решения Тима стали проблемы со здоровьем.

Во втором круге 33-летний Багдатис, который располагается на 95-й позиции в мужской табели о рангах, сыграет либо с россиянином Кареном Хачановым, либо с испанцем Давидом Феррером. Матч второго круга состоится в четверг, 5 июля.

Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
03 июля 2018 года, вторник. 17:40 МСК
Доминик
Тим
Маркос
Багдатис
4:6 5:7 0:2 Rt
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