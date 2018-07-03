Квитова проиграла белоруске Саснович в первом круге Уимблдона

Двукратная победительница Уимблдона чешка Петра Квитова (8) в первом круге текущего травяного турнира «Большого шлема» уступила белоруске Александре Саснович со счётом 4:6, 6:4, 0:6. Поединок продолжался 2 часа 14 минут. 24-летняя минчанка, занимающая 50-е место в рейтинге WТА, 5 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки, реализовала 5 брейк-пойнтов из 17, а также проиграла 2 гейма на своей подаче. Петра не реализовала 8 брейк-пойнтов, сделала 6 эйсов и 3 двойные.

За выход в третий круг Саснович поспорит с американкой Тейлор Таунсенд, которая оказалась сильнее француженки Паулин Пармантье — 6:2, 6:4.