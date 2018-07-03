Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Квитова проиграла белоруске Саснович в первом круге Уимблдона

Квитова проиграла белоруске Саснович в первом круге Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Двукратная победительница Уимблдона чешка Петра Квитова (8) в первом круге текущего травяного турнира «Большого шлема» уступила белоруске Александре Саснович со счётом 4:6, 6:4, 0:6. Поединок продолжался 2 часа 14 минут. 24-летняя минчанка, занимающая 50-е место в рейтинге WТА, 5 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки, реализовала 5 брейк-пойнтов из 17, а также проиграла 2 гейма на своей подаче. Петра не реализовала 8 брейк-пойнтов, сделала 6 эйсов и 3 двойные.

За выход в третий круг Саснович поспорит с американкой Тейлор Таунсенд, которая оказалась сильнее француженки Паулин Пармантье — 6:2, 6:4.

Уимблдон (ж) 2018. 1-й круг
03 июля 2018 года, вторник. 17:10 МСК
Александра
Саснович
Петра
Квитова
6:4 4:6 6:0
Уимблдон (ж) 2018. 1-й круг
03 июля 2018 года, вторник. 18:00 МСК
Полин
Пармантье
Тэйлор
Таунсенд
2:6 4:6
Шарапова выходит на сцену. Матчи 2-го дня Уимблдона
Первые ракетки мира Надаль и Халеп, чемпионка Мугуруса, россияне Шарапова, Касаткина, Хачанов, Павлюченкова, Звонарёва сыграют во вторник.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент