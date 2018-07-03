Хачанов победил Феррера и сыграет с Багдатисом во втором круге Уимблдона

Россиянин Карен Хачанов в первом круге Уимблдона одолел испанца Давида Феррера со счётом 6:1, 7:6 (7:3), 3:6, 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа 27 минут. 22-летний москвич, занимающий 40-е место в рейтинге АТР, 17 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки, реализовал 5 брейк-пойнтов из 10 и проиграл 4 гейма на своей подаче. Давид исполнил 3 эйса при 7 двойных.

За выход в следующий раунд Карен поспорит с киприотом Маркосом Багдатисом. Соперник Маркоса по первому кругу австриец Доминик Тим (7) отказался от продолжения борьбы в третьем сете из-за проблем со здоровьем. Матч Хачанов — Багдатис состоится в четверг, 5 июля.