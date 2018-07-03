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Халеп стартовала на Уимблдоне с уверенной победы

Халеп стартовала на Уимблдоне с уверенной победы
Теннис / Уимблдон 2018

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп (1) в стартовом круге Уимблдона взяла верх над японкой Куруми Нарой. Поединок продолжался 1 час 18 минут и завершился со счётом 6:2, 6:4 в пользу 26-летней уроженки Констанцы. Симона исполнила 2 эйса, допустила 1 двойную ошибку, реализовала 4 брейк-пойнта из 10 и проиграла 1 гейм на своей подаче. Куруми обошлась без эйсов при двух двойных.

Следующей соперницей Халеп станет китаянка Чжен Сайсай. Ранее представительница Поднебесной победила соотечественницу — Ван Цян. Матч второго круга Халеп — Чжен Сайсай пройдёт в четверг, 5 июля.

Уимблдон (ж) 2018. 1-й круг
03 июля 2018 года, вторник. 19:05 МСК
Симона
Халеп
Куруми
Нара
6:2 6:4
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