Бенчич победила Гарсию, Осака и Мертенс вышли во второй круг Уимблдона

Швейцарка Белинда Бенчич в первом круге Уимблдона выбила из борьбы за титул шестую сеяную — француженку Каролин Гарсию. Матч продолжался 1 час 33 минуты и завершился со счётом 7:6 (7:2), 6:3 в пользу 21-летней уроженки Флавиля, занимающей 56-е место в рейтинге WТА. Следующей оппоненткой Бенчич станет американка Элисон Риске, переигравшая колумбийку Марианну Дуке-Марино — 6:1, 6:1.

Бельгийка Элисе Мертенс (15) взяла верх над американкой Даниэллой Коллинз — 6:3, 6:2, а японка Наоми Осака (18) одолела румынку Монику Никулеску со счётом 6:4, 6:1.