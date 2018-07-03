Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Бенчич победила Гарсию, Осака и Мертенс вышли во второй круг Уимблдона

Бенчич победила Гарсию, Осака и Мертенс вышли во второй круг Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Швейцарка Белинда Бенчич в первом круге Уимблдона выбила из борьбы за титул шестую сеяную — француженку Каролин Гарсию. Матч продолжался 1 час 33 минуты и завершился со счётом 7:6 (7:2), 6:3 в пользу 21-летней уроженки Флавиля, занимающей 56-е место в рейтинге WТА. Следующей оппоненткой Бенчич станет американка Элисон Риске, переигравшая колумбийку Марианну Дуке-Марино — 6:1, 6:1.

Бельгийка Элисе Мертенс (15) взяла верх над американкой Даниэллой Коллинз — 6:3, 6:2, а японка Наоми Осака (18) одолела румынку Монику Никулеску со счётом 6:4, 6:1.

Уимблдон (ж) 2018. 1-й круг
03 июля 2018 года, вторник. 19:20 МСК
Белинда
Бенчич
Каролин
Гарсия
7:6 6:3
Уимблдон (ж) 2018. 1-й круг
03 июля 2018 года, вторник. 19:30 МСК
Элисон
Риске
Мариана
Дуке-Мариньо
6:1 6:1
Уимблдон (ж) 2018. 1-й круг
03 июля 2018 года, вторник. 20:15 МСК
Даниэль
Коллинз
Элисе
Мертенс
3:6 2:6
Уимблдон (ж) 2018. 1-й круг
03 июля 2018 года, вторник. 19:30 МСК
Моника
Никулеску
Наоми
Осака
4:6 1:6
2-й день Уимблдона. Шарапова сражается с Дьяченко. LIVE
Онлайн-трансляция 2-го дня Уимблдона, в рамках которого играют Шарапова, Надаль, Хачанов, Зверев, Касаткина, Халеп, Павлюченкова и другие.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент