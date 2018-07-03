Касаткина вышла во второй круг Уимблдона, одолев Фетт

Россиянка Дарья Касаткина (14) в первом круге Уимблдона переиграла хорватку Яну Фетт со счётом 6:2, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут. 21-летняя уроженка Тольятти, занимающая 14-е место в рейтинге WТА, исполнила 4 эйса, допустила 9 двойных ошибок, реализовала 8 брейк-пойнтов из 13 и проиграла 5 геймов на своей подаче. Яна 1 раз подала навылет при 7 двойных.

Следующей оппоненткой Касаткиной станет либо Юлия Путинцева из Казахстана, либо полька Магда Линетт. Матч второго круга Дарья проведёт в четверг, 5 июля. Женский Уимблдон завершится 14 июля.