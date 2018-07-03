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Остапенко с победы начала выступление на травяном турнире «Большого шлема»

Остапенко с победы начала выступление на травяном турнире «Большого шлема»
Теннис / Уимблдон 2018

Латвийка Елена Остапенко (12) в стартовом поединке на Уимблдоне-2018 переиграла британку Кэти Данн (WC) со счётом 6:3, 7:6 (7:5). 21-летняя уроженка Риги, занимающая 12-е место в рейтинге WТА, за 1 час 33 минуты сделала по 5 эйсов и двойных ошибок, совершила 4 брейка и проиграла 3 гейма на своей подаче. Во втором круге Елена сыграет с бельгийкой Кирстен Флипкенс.

Также во второй круг вышли испанки Карла Суарес-Наварро (27) и Сара Соррибес-Тормо (Q), переигравшие немку Карину Виттёфт и эстонку Кайю Канепи соответственно. Во втором круге Карла и Сара сыграют между собой.

Уимблдон (ж) 2018. 1-й круг
03 июля 2018 года, вторник. 20:40 МСК
Елена
Остапенко
Кэти
Данн
6:3 7:6
Уимблдон (ж) 2018. 1-й круг
03 июля 2018 года, вторник. 21:20 МСК
Хитер
Уотсон
Кирстен
Флипкенс
4:6 5:7
Уимблдон (ж) 2018. 1-й круг
03 июля 2018 года, вторник. 20:30 МСК
Карла
Суарес-Наварро
Карина
Виттёфт
6:2 6:4
Уимблдон (ж) 2018. 1-й круг
03 июля 2018 года, вторник. 20:10 МСК
Сара
Соррибес-Тормо
Кайя
Канепи
7:6 6:1
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