Остапенко с победы начала выступление на травяном турнире «Большого шлема»

Латвийка Елена Остапенко (12) в стартовом поединке на Уимблдоне-2018 переиграла британку Кэти Данн (WC) со счётом 6:3, 7:6 (7:5). 21-летняя уроженка Риги, занимающая 12-е место в рейтинге WТА, за 1 час 33 минуты сделала по 5 эйсов и двойных ошибок, совершила 4 брейка и проиграла 3 гейма на своей подаче. Во втором круге Елена сыграет с бельгийкой Кирстен Флипкенс.

Также во второй круг вышли испанки Карла Суарес-Наварро (27) и Сара Соррибес-Тормо (Q), переигравшие немку Карину Виттёфт и эстонку Кайю Канепи соответственно. Во втором круге Карла и Сара сыграют между собой.