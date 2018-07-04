Шаповалов в четырёх сетах победил Шарди на Уимблдоне и сыграет с Пэром

Канадец Денис Шаповалов (26) пробился во второй круг Уимблдона, обыграв француза Жереми Шарди в четырёх партиях — 6:3, 3:6, 7:5, 6:4. Ранее теннисисты никогда друг с другом не встречались.



Поединок продолжался 2 часа 31 минуту. Шаповалов выполнил 21 эйс, допустил 7 двойных ошибок и использовал 3 брейк-пойнта из 12. На счету Шарди 7 подач навылет, 6 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 8.



Следующим оппонентом Дениса станет ещё один французский теннисист Бенуа Пэр. Бенуа в трёх сетах обыграл Джейсона Джунга (LL) из Китайского Тайбэя.