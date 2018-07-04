Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Шаповалов в четырёх сетах победил Шарди на Уимблдоне и сыграет с Пэром

Шаповалов в четырёх сетах победил Шарди на Уимблдоне и сыграет с Пэром
Теннис / Уимблдон 2018

Канадец Денис Шаповалов (26) пробился во второй круг Уимблдона, обыграв француза Жереми Шарди в четырёх партиях — 6:3, 3:6, 7:5, 6:4. Ранее теннисисты никогда друг с другом не встречались.

Поединок продолжался 2 часа 31 минуту. Шаповалов выполнил 21 эйс, допустил 7 двойных ошибок и использовал 3 брейк-пойнта из 12. На счету Шарди 7 подач навылет, 6 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 8.

Следующим оппонентом Дениса станет ещё один французский теннисист, Бенуа Пэр. Бенуа в трёх сетах обыграл Джейсона Джунга (LL) из Китайского Тайбэя.

Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
03 июля 2018 года, вторник. 20:10 МСК
Жереми
Шарди
Денис
Шаповалов
3:6 6:3 5:7 4:6
Шарапова выходит на сцену. Матчи 2-го дня Уимблдона
Первые ракетки мира Надаль и Халеп, чемпионка Мугуруса, россияне Шарапова, Касаткина, Хачанов, Павлюченкова, Звонарёва сыграют во вторник.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент