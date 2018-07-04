4 июля состоится матч второго круга Уимблдона, в котором сыграют чешка Каролина Плишкова (7) и представительница Беларуси Виктория Азаренко. Начало поединка запланировано на 15:00 по московскому времени. По личным встречам впереди 28-летняя уроженка Минска — 3-2.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Кар. Плишкова — Азаренко на Уимблдоне.



Победительница этого поединка за выход в четвёртый круг соревнований поспорит либо с британкой Кэйти Суон (WC), либо с румынкой Михаэлой Бузэрнеску (29).

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