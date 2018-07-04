Шарапова: Дьяченко играла очень агрессивно. Она хотела победить и сделала это

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала поражение в первом круге Уимблдона от своей соотечественницы Виталии Дьяченко со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 4:6.

«Виталия выполняла удары свободно, она играла невероятно агрессивно. Я же слишком много оборонялась, хотя должна была действовать иначе. Виталия хотела победить и сделала это.

У меня было несколько шансов в этом матче. Несмотря на то что я не продемонстрировала свой лучший теннис, я открыла несколько дверей и была в паре очков от победы. Я старалась играть так же в третьей партии. Иногда ты оказываешься в выигрышном положении, но в итоге не побеждаешь. Сегодня было именно так.

Если я оказываюсь в сложном положении, когда не демонстрирую свой лучший теннис, то всё равно способна изменить ситуацию. В первом круге «Ролан Гаррос» я уступала 0:3, но нашла свой шанс и пробилась дальше. Позднее я провела великолепный матч с Каролиной Плишковой.

Все эти формулы можно проработать. Но в конце концов, если я просыпаюсь и готова выходить на корт, готова работать, это говорит само за себя. Это самое важное для меня", — цитирует Шарапову официальный сайт тура.

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2-й день Уимблдона. Фантастическое поражение Шараповой от Дьяченко. Как это было Дьяченко сенсационно остановила Шарапову, сошли с дистанции Квитова, Гарсия, Павлюченкова. Дальше идут Надаль, Хачанов, Касаткина, Халеп.