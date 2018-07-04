Отец Возняцки: надеюсь, Хенман принесёт Каролине удачу

Пётр Возняцки, отец и тренер второй ракетки мира датчанки Каролины Возняцки, оценил готовность дочери к Уимблдону и выразил надежду на её успешное выступление. Во втором круге уроженка Оденсе сыграет с россиянкой Екатериной Макаровой.

«В теннисе и жизни в целом, сделав одну вещь, начинаешь думать о другой. Если говорить о Серене Уильямс, то она всегда думает: „Я хочу выиграть ещё один турнир “Большого шлема», потом ещё один". Это означает, что она всегда ощущает давление.

Может быть, давление на Каролину со стороны СМИ не такое большое, как раньше, но её собственные ожидания остались прежними. На любом турнире — хардовом, грунтовом или травяном — она хочет победить. Конечно, нельзя выиграть каждый турнир. Но все спортсмены думают: «Ещё одна победа, ещё одна».

Не думаю, что после победы на Australian Open ощущения Каролины от матча первого круга турнира «Большого шлема» стали другими. Я очень уважаю Каролину за достигнутые результаты, но первый круг Уимблдона — это всегда непросто. Все в начале турнира нервничают. Надеюсь, дальше она будет играть свободнее и на более высоком уровне.

Каролина сейчас демонстрирует хороший теннис, ей нравится играть на траве. Перед турниром в Истбурне и завоеванием титула она приезжала в Лондон потренироваться. В этом году мы немного изменили её расписание. Она хорошо потренировалась с Хенманом. Надеюсь, он принесёт ей удачу.

Каждый раз на Уимблдоне Каролина здорово проводит время и улыбается на тренировках. Она любит выступать на этом покрытии и всегда отлично играет в Истбурне, дважды победив там. Но на Уимблдоне происходит то, чего я не могу понять. Она отлично играет на первой неделе, а на второй сразу начинаются трудности. Именно поэтому Каролине было важно потренироваться на траве перед Истбурном, чтобы понять, в какой теннис следует играть самой и как играют соперницы. Надеюсь, в этом году Каролина лучше готова к Уимблдону", — цитирует Возняцки официальный сайт тура.

Битва Азаренко и Плишковой. Матчи 3-го дня Уимблдона Бывшие 1-е ракетки мира Федерер, Возняцки, Плишкова, Азаренко, сёстры Уильямс, а также россияне Медведев, Макарова и Родина сыграют в среду.