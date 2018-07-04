Надаль: состояние здоровья для меня на первом месте

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль (2) прокомментировал свою победу в матче первого круга Уимблдона. В трёх партиях Рафаэль обыграл израильтянина Дуди Селу – 6:3, 6:3, 6:2.



«Я провёл хороший матч и считаю такой старт турнира отличным. Очень понравились погодные условия – откровенно говоря, солнечный свет приносит намного больше счастья и зрителям, и игрокам, и всему турниру в целом.



Позади длинный сезон, напряжённый грунтовый отрезок со множеством матчей. Вы знаете, что у меня было достаточно травм на протяжении карьеры, поэтому тот факт, что я не сыграл ни на одном травяном турнире перед Уимблдоном связан лишь с состоянием моего здоровья. Я всегда любил и буду продолжать любить Queens Club.



В прошлом сезоне я поступил аналогично, и это отлично сработало. Да, я проиграл в четвёртом раунде Уимблдона, но чувствовал, что могу претендовать на более серьёзный результат. Повторюсь – состояние здоровья для меня на первом месте», – цитирует Надаля официальный сайт ATP.



Соперником Рафаэля по второму раунду соревнований станет представитель Казахстана Михаил Кукушкин.

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