Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль (2) прокомментировал свою победу в матче первого круга Уимблдона. В трёх партиях Рафаэль обыграл израильтянина Дуди Селу – 6:3, 6:3, 6:2.
«Я провёл хороший матч и считаю такой старт турнира отличным. Очень понравились погодные условия – откровенно говоря, солнечный свет приносит намного больше счастья и зрителям, и игрокам, и всему турниру в целом.
Позади длинный сезон, напряжённый грунтовый отрезок со множеством матчей. Вы знаете, что у меня было достаточно травм на протяжении карьеры, поэтому тот факт, что я не сыграл ни на одном травяном турнире перед Уимблдоном связан лишь с состоянием моего здоровья. Я всегда любил и буду продолжать любить Queens Club.
В прошлом сезоне я поступил аналогично, и это отлично сработало. Да, я проиграл в четвёртом раунде Уимблдона, но чувствовал, что могу претендовать на более серьёзный результат. Повторюсь – состояние здоровья для меня на первом месте», – цитирует Надаля официальный сайт ATP.
Соперником Рафаэля по второму раунду соревнований станет представитель Казахстана Михаил Кукушкин.
Надаль: состояние здоровья для меня на первом месте