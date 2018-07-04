Конта: Вихлянцева вынудила меня немало потрудиться на корте

Британская теннисистка Йоханна Конта поделилась впечатлениями от победы над россиянкой Натальей Вихлянцевой в первом круге Уимблдона со счётом 7:5, 7:6 (9:7) и оценила свою следующую соперницу — словачку Доминику Цибулкову.

«Наталья играет очень мощно. Когда кто-то здорово подаёт и обладает отличным первым ударом, то противостоять такому сопернику нелегко. Вихлянцева вынудила меня немало потрудиться на корте. Это был прекрасный матч, настоящая битва. Я боролась в буквальном смысле до последнего очка.

Когда одерживаешь лёгкую победу, то можешь найти немало позитивных моментов в уровне своей игры. Но когда на корте случается подобная битва, от тебя требуется гораздо больше всего. Думаю, моя соперница отлично действовала на матчболах.

Что касается матча с Цибулковой, то она одна из главных бойцов в туре. Она уже давно выступает и всегда играет напористо. Думаю, этот матч станет отличной проверкой для меня. Я постараюсь сосредоточиться на том, что могу контролировать. Я понимаю, что она будет сражаться до конца", — цитирует Конту официальный сайт тура.

Конта победила Вихлянцеву и встретится с Цибулковой на Уимблдоне

2-й день Уимблдона. Фантастическое поражение Шараповой от Дьяченко. Как это было Дьяченко сенсационно остановила Шарапову, сошли с дистанции Квитова, Гарсия, Павлюченкова. Дальше идут Надаль, Хачанов, Касаткина, Халеп.