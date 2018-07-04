Джокович: провёл солидный матч, хотя условия и были достаточно странными

Серб Новак Джокович (12) поделился впечатлением от победы в первом круге Уимблдона над американцем Теннисом Сандгреном – 6:3, 6:1, 6:2.



«Я никогда не играл с Теннисом ранее, и мне потребовалось некоторое время для того, чтобы привыкнуть к его ритму. Я часто затягивал геймы на подаче Сандгрена, и это сыграло свою роль. В целом я провёл солидный матч.



Сами условия были достаточно странными. Тяжело играть первый матч на Уимблдоне – всегда хочется начать турнир хорошо», – цитирует Джоковича официальный сайт ATP.



Соперником Джоковича по второму раунду соревнований станет представитель Аргентины Орасио Себальос.

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