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Джокович: провёл солидный матч, хотя условия и были достаточно странными

Джокович: провёл солидный матч, хотя условия и были достаточно странными
Теннис / Уимблдон 2018

Серб Новак Джокович (12) поделился впечатлением от победы в первом круге Уимблдона над американцем Теннисом Сандгреном – 6:3, 6:1, 6:2.

«Я никогда не играл с Теннисом ранее, и мне потребовалось некоторое время для того, чтобы привыкнуть к его ритму. Я часто затягивал геймы на подаче Сандгрена, и это сыграло свою роль. В целом я провёл солидный матч.

Сами условия были достаточно странными. Тяжело играть первый матч на Уимблдоне – всегда хочется начать турнир хорошо», – цитирует Джоковича официальный сайт ATP.

Соперником Джоковича по второму раунду соревнований станет представитель Аргентины Орасио Себальос.

Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
03 июля 2018 года, вторник. 19:45 МСК
Теннис
Сандгрен
Новак
Джокович
3:6 1:6 2:6
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