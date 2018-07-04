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Эдмунд: играя на корте №1, испытываешь особенные чувства

Эдмунд: играя на корте №1, испытываешь особенные чувства
Теннис / Уимблдон 2018

Первая ракетка Великобритании Кайл Эдмунд (21) поделился впечатлениями от победы в первом раунде Уимблдона над представителем Австралии Алексом Болтом – 6:2, 6:3, 7:5.

«Матч получился отличный. Всегда хочется преуспеть на Уимблдоне. Думаю, сегодня я получил хороший опыт игры на корте №1. Играя на нём, а тем более выигрывая, испытываешь особенные чувства», – цитирует Эдмунда официальный сайт ATP.

Соперником Кайла Эдмунда по второму раунду соревнований станет представитель США Брэдли Клан.

Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
03 июля 2018 года, вторник. 15:10 МСК
Кайл
Эдмунд
Алекс
Болт
6:2 6:3 7:5
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