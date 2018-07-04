Эдмунд: играя на корте №1, испытываешь особенные чувства

Первая ракетка Великобритании Кайл Эдмунд (21) поделился впечатлениями от победы в первом раунде Уимблдона над представителем Австралии Алексом Болтом – 6:2, 6:3, 7:5.



«Матч получился отличный. Всегда хочется преуспеть на Уимблдоне. Думаю, сегодня я получил хороший опыт игры на корте №1. Играя на нём, а тем более выигрывая, испытываешь особенные чувства», – цитирует Эдмунда официальный сайт ATP.



Соперником Кайла Эдмунда по второму раунду соревнований станет представитель США Брэдли Клан.

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