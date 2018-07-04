Саснович: матч с Квитовой получился хорошим, но, думаю, я могу играть лучше

Белорусская теннисистка Александра Саснович поделилась впечатлениями от победы над чешкой Петрой Квитовой в первом круге Уимблдона со счётом 6:4, 4:6, 6:0.

«Я знаю, что Петра дважды выиграла Уимблдон. Думаю, это был отличный опыт для меня. Я не думала, что могу победить. Я просто отдала все силы на корте. Это был хороший матч, но, думаю, я могу играть лучше. Петра также была хороша, но я больше заслужила победу. Чувствую, что готова провести сегодня ещё один матч.

Я рада победе, но уже с нетерпением жду следующей игры. Это лишь первый круг. Когда приезжаешь на турнир, то хочешь побеждать", — цитирует Саснович официальный сайт тура.

Во втором круге Александра сыграет с американкой Тэйлор Таунсенд.

Квитова: наверное, я слишком сильно хотела победить

2-й день Уимблдона. Фантастическое поражение Шараповой от Дьяченко. Как это было Дьяченко сенсационно остановила Шарапову, сошли с дистанции Квитова, Гарсия, Павлюченкова. Дальше идут Надаль, Хачанов, Касаткина, Халеп.