Халеп: я нервничала, потому что не выступала на траве перед Уимблдоном

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп поделилась впечатлениями от победы в стартовом круге Уимблдона над японкой Куруми Нарой со счётом 6:2, 6:4.

«Я нервничала перед игрой, потому что до Уимблдона не выступала на траве. Но я провела много матчей на грунте, так что была готова. Тем не менее я переживала. Надеюсь, я буду так нервничать всегда.

Думаю, я играла нормально, провела хороший матч. Это первый круг, который обычно получается самым сложным. Я знала, как действует соперница, потому что видела её игру. Помню, что мы встречались несколько лет назад. Старт турнира получился отличным. Мне ничего не пришлось менять в своей игре, всё прошло гладко.

Я даже не знаю, с кем буду играть во втором круге. Мне было нелегко подготовиться к первому матчу. Я отдохну и перед тренировкой подумаю о следующей сопернице. Уверена, что игра будет быстрой. Никогда не знаешь, что произойдёт на этих кортах. Мне нужно быть готовой хорошо работать ногами", — цитирует Халеп официальный сайт тура.

Во втором круге Симона сыграет с китаянкой Чжэн Сайсай.

2-й день Уимблдона. Фантастическое поражение Шараповой от Дьяченко. Как это было Дьяченко сенсационно остановила Шарапову, сошли с дистанции Квитова, Гарсия, Павлюченкова. Дальше идут Надаль, Хачанов, Касаткина, Халеп.