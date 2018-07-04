Бенчич: сейчас у меня всё отлично, но не хочется сглазить

Швейцарка Белинда Бенчич поделилась впечатлениями от победы в первом круге Уимблдона над француженкой Каролин Гарсией со счётом 7:6 (7:2), 6:3.

«Ключом к успеху стала моя умная игра. Не думаю, что я продемонстрировала игру невероятного уровня, но на траве это и невозможно. Нужно быть готовой подавать, принимать, выполнять удары и хорошо начинать долгие розыгрыши.

Сейчас у меня нет проблем со здоровьем, но меня всегда об этом спрашивают, и я говорю, что всё хорошо, а потом опять получаю травму. Сейчас всё отлично, но не хочется сглазить", — цитирует Бенчич официальный сайт тура.

2-й день Уимблдона. Фантастическое поражение Шараповой от Дьяченко. Как это было Дьяченко сенсационно остановила Шарапову, сошли с дистанции Квитова, Гарсия, Павлюченкова. Дальше идут Надаль, Хачанов, Касаткина, Халеп.