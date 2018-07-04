Макаровой надо выиграть Уимблдон, чтобы остаться на 1-й строчке парного рейтинга

Россиянка Екатерина Макарова, возглавляющая парный рейтинг WTA вместе со своей соотечественницей Еленой Весниной, сможет остаться на вершине только в случае победы на Уимблоне-2018, сообщает официальный сайт тура. Веснина ранее снялась с Уимблдона, а Макарова сыграет в дуэте со своей соотечественницей Верой Звонарёвой.

Чань Латиша из Китайского Тайбэя может вновь стать первой ракеткой мира в парном разряде в случае выхода в полуфинал. Ей также нужно, чтобы Макарова и чешка Андреа Главачкова не взяли титула.

Главачкова может стать первой, если выиграет трофей, Латиша не дойдёт до финала, а венгерка Тимя Бабош — до полуфинала.

2-й день Уимблдона. Фантастическое поражение Шараповой от Дьяченко. Как это было Дьяченко сенсационно остановила Шарапову, сошли с дистанции Квитова, Гарсия, Павлюченкова. Дальше идут Надаль, Хачанов, Касаткина, Халеп.