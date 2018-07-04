Кирьос: форхенд Хасе может сыграть большую роль в нашем матче

Австралиец Ник Кирьос (15) прокомментировал успешный старт на Уимблдоне. В четырёх партиях Ник обыграл узбека Дениса Истомина – 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:3.



«Я ожидал, что мне предстоит тяжёлый матч, поэтому немного нервничал. Знал, что Истомин выйдет на корт уверенным, и понимал, что он сыграет хорошо», – цитирует Кирьоса официальный сайт ATP.



Соперником Кирьоса по второму кругу соревнований станет представитель Нидерландов Робин Хасе.



«Робин – сообразительный парень, который знает, как выигрываются матчи. Его классный форхенд, очевидно, может сыграть большую роль на травяном корте. Я видел много его матчей и уверен, наша встреча будет не из лёгких. Хасе обыграл сегодня Копила, что нелегко, ведь у Мариуша мощная подача», — сказал Кирьос.