Египетский теннисист получил пожизненную дисквалификацию за договорные матчи

24-летний египтянин Карим Хоссам был признан виновным в участии в ряде договорных матчей и получил пожизненную дисквалификацию от ITF. Помимо запрета профессиональных выступлений Хоссам был оштрафован на $ 15 тыс.

Свой последний официальный матч он провёл в 2017 году, когда уступил Салиму Баве, выигрывая по ходу матча со счётом 6:2, 4:1. Этот поединок также был признан договорным.

В 2012 году Карим являлся 11-й ракеткой мира среди юниоров. Долгое время теннисиста называли самым перспективным игроком Африканского континента. Лучшей позицией Хоссама в рейтинге ATP была 337-я строчка.