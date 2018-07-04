Карлович: всегда жалею о том, что не владею двуручным бэкхендом

Хорват Иво Карлович, обыгравший в первом круге Уимблдона россиянина Михаила Южного со счётом 4:6, 7:5, 7:6 (9:7), 6:3, рассказал, о чём жалеет больше всего, а также признался, что мог стать баскетболистом.

«Я всегда жалею о том, что не владею двуручным бэкхендом. При нынешней игре мне было бы гораздо легче действовать на приёме. К тому же я не знаю никого, кто при высоком росте обладал бы одноручным бэкхендом. Это очень сложно. Если бы в юности у меня был другой тренер, этот компонент игры мог быть гораздо лучше.

Я немного занимался баскетболом, потом бросил, но меня активно звали обратно. Тренеры звонили каждый день. Невероятно. Но я всегда говорил «нет». В последний раз звонили, когда мне было 18.

Сейчас для меня главное — это избегать травм, беречь здоровье и мотивацию. На данный момент я здоров и мотивирован. Пока я смогу достаточно высоко держаться в рейтинге и играть на крупных турнирах, я не буду думать о завершении карьеры", — цитирует Карловича официальный сайт тура.

Битва Азаренко и Плишковой. Матчи 3-го дня Уимблдона Бывшие 1-е ракетки мира Федерер, Возняцки, Плишкова, Азаренко, сёстры Уильямс, а также россияне Медведев, Макарова и Родина сыграют в среду.