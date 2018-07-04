Тарпищев: к траве надо привыкнуть, а Шарапова почти не играла на этом покрытии

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал вылет Марии Шараповой с Уимблдона. Впервые в карьере россиянка не сумела преодолеть стадию первого раунда травяного мэйджора. В трёх партиях она уступила своей соотечественнице Виталии Дьяченко – 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 4:6.



«Лидерам всегда тяжело играть первые круги. Тем более – Шараповой, ведь она снялась с Ноттингема. Она просто не вработалась. Пройди она пару кругов, может быть, всё было бы нормально. Дьяченко, у которой нет выдающихся результатов, быстро играет. Шараповой не хватило стабильности. Те недостатки, которые есть у Маши от недоигранности, сказались. Отсюда столько брака.

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Чего теперь ждать от Шараповой? Ничего, ей нужно просто играть побольше. Это поражение психологически не надломит Машу. Поступательный рост Шараповой не имеет никакого отношения к этому поражению. К траве надо привыкнуть, а у неё было две недели, из которых почти половину она потеряла из-за травмы. Надо наиграться – и всё», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.